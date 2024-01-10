الميادين: تعرض عسكريين أمريكيين لهجوم في دير الزور شرقي سوريا

ذكرت قناة الميادين الفضائية أن عسكريين من الجيش الأمريكي تعرضوا لقصف صاروخي في شرق سوريا.

وأفادت القناة أن الحادث وقع في منطقة حقل "كونيكو" للغاز في محافظة دير الزور، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.

ولم تتوفر معلومات حول نتائج الهجوم.

وفي وقت سابق، حذرت الميليشيات الشيعية الولايات المتحدة ، في بيان وزعته عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”، من أنها ستزيد استهداف مواقعها في سوريا والعراق، وذلك ردا على الدعم العسكري الأميركي للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وتخضع أجزاء كبيرة من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الواقعة في شرق وشمال شرق سوريا، لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

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وبدأت الولايات المتحدة بنشر قواعدها في المنطقة في عام 2015.

وفي نهاية عام 2019، وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خطة تقضي ببقاء عدة مئات من القوات الأمريكية في سوريا.

ومن المهام الرئيسية لهذه القوات ضمان السيطرة على حقول النفط في شمال شرق البلاد وشرقها.

من جهتها تعتبر دمشق أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا احتلال غير شرعي.

المصدر: تاس