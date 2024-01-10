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السيسي يتوجه إلى العقبة لحضور قمة ثلاثية حول غزة

أخبار العالم العربي

السيسي يتوجه إلى العقبة لحضور قمة ثلاثية حول غزة
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة العقبة الأردنية لحضور القمة المصرية الأردنية الفلسطينية.

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ووفقا للرئاسة المصرية تهدف القمة إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستعرض السيسي خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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