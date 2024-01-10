مقتل 4 عناصر من طواقم الهلال الأحمر وصحفي بقصف إسرائيلي على دير البلح  

قتل عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسيارة إسعاف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي الحربي، غارات على منزل، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين بينهم الصحفي أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن من بين الشهداء 4 من طواقم الإسعاف التابعة لها، سقطوا جراء استهداف مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.

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لم يفلح مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حرب طاحنة تسببت بمقتل وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.

كما أدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية

وأحبطت الولايات المتحدة عدة محاولات لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع الذي يعاني بالإضافة للحرب من الحصار وانقطاع أبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه وأدوية.

العديد من المنظمات والهيئات الدولية حذرت من استمرار الأوضاع الحالية في القطاع واصفة ما يحدث بانه حرب إبادة جماعية.

المصدر: وفا