"كتائب المجاهدين" تستولي على أسلحة ومعدات للجيش الإسرائيلي بعد معارك ضارية في غزة (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" اليوم الأربعاء، حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت "كتائب المجاهدين" مشاهد لـ"أسلحة ومعدات استولت عليها بعد عمليات خاصة واشتباكات ضارية مع الاحتلال في قطاع غزة".

وأعلنت "كتائب المجاهدين" اليوم الأربعاء أن "مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو في عدة محاور في المنطقة الوسطى وسط قطاع غزة".

وأكدت ""كتائب المجاهدين" أمس الثلاثاء "دك مجاهديها تجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور مدينة غزة بعدد من الصواريخ القصيرة المدى".

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وقال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين": "ندعو أبناء أمتنا وأنصار المقاومة وفلسطين لنصرة إخوانهم المجاهدين في كتائب المجاهدين والمشاركة في واجب الجهاد من خلال الدعم المالي عبر المنصات الرقمية التي يتم نشرها في موقع الكتائب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة آخر في معارك قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 520 منذ الـ7 من أكتوبر.

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وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 قتيلا، والجرحى إلى 59.410 منذ الـ7 من أكتوبر.