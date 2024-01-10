"القسام" تبث مشاهدا لكمين استهدف قوة إسرائيلية داخل نفق في حي الشيخ رضوان

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة لأحد الأنفاق وإيقاعم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد مراقبة وتتبع تحركات القوة الإسرائيلية قبل وأثناء دخولها إلى مكان الكمين المعد مسبقا.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة آخر في معارك قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 520 منذ الـ7 من أكتوبر.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2482 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1076.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يوم أمس الثلاثاء، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

المصدر: RT