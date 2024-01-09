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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 5 عسكريين إضافيين لترتفع حصيلة قتلاه خلال يوم أمس إلى 9

صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 23210

أخبار العالم العربي

صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 23210
RT
قتلى في قصف غسرائيلي على قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 قتلى، والجرحى إلى 59167  منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 126 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونعى الصحفي وائل الدحدوح يوم الأحد نجله حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ95 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

 

المصدر: RT

 

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