تحديث مستمر.. قتلى وجرحى مع تجدد القصف الإسرائيلي والاشتباكات في قطاع غزة

أفاد مراسل RT اليوم الأربعاء بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع اشتباكات على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.

محور الشمال..

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من القتلى والجرحى بجباليا، عقب قصف إسرائيلي استهدف عددد من المنازل في المخيم.

محور الوسط..

وأفاد مراسلنا بتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي الكثيف في مخيم المغازي، ما أسفر عن وقوع 4 قتلى وعدد من الجرحى.

محور الجنوب...

أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل غربي مدينة رفح عن وقوع 15 قتيلا وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إلى جانب شن القوات الإسرائلية غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة

المصدر: RT