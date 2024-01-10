سموتريتش لبلينكن: لن أحول "شيكلا واحدا" إلى السلطة الفلسطينية

أعرب وزير المالية الإسرائيلي زعيم الحزب الصهيوني الديني اليميني بتسلئيل سموتريتش عن رفضه تحويل "ولا حتى شيكل واحد" إلى السلطة الفلسطينية، داعيا للتشجيع على "الهجرة الطوعية" من غزة.

ووجه سموتريتش تصريحاته هذه إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كان يزور تل أبيب يوم الثلاثاء.

وكتب على حسابه في منصة "إكس": "مرحبا بوزير الخارجية الأمريكي بلينكن في إسرائيل. نحن نقدر بشدة الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن في ما يتعلق بوجودنا في بلادنا، فسنتصرف دائما وفقا للمصالح الإسرائيلية. لذلك سنواصل القتال بكل قوة".

وأضاف: "نستطيع تدمير [الحركة الفلسطينية المتطرفة] حماس، ولن نحول شيكلا واحدا إلى السلطة الفلسطينية ليذهب إلى عائلات النازيين في غزة".

وتابع الوزير المتطرف: “وسنعمل على فتح أبواب غزة أمام الهجرة الطوعية للاجئين، كما فعل المجتمع الدولي مع اللاجئين من سوريا وأوكرانيا”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية التوقف عن احتجاز أموال المقاصة المخصصة للميزانية الفلسطينية، وأشار وزير الخارجية أيضا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد له أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإبعاد الفلسطينيين بالقوة من غزة.

وكان سموتريتش وجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

المصدر: RT