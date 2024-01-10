مقتل شخص وإصابة آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان (صور + فيديو)
قتل شخص وأصيب آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان التي انسحبت منها إسرائيل عام 2000.
وقال الدفاع المدني في بيانه إن عناصره عملوا منذ الساعة 3:30 فجرا ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم الأربعاء على "انتشال جثة شهيد وإخماد الحريق الذي نشب على إثر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا".
انتشال جثة شهيد وإخماد النيران التي اندلعت إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل في كفرشوبا— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 10, 2024
عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٣:٣٠ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١/١٠ على انتشال جثة شهيد واخماد الحريق الذي شب على اثر الإستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا pic.twitter.com/eZab3bKrUb
وذكر مراسل RT أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه أطراف بلدة كفركلا الجنوبية، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة اللبونة.
תיעוד מלבנון: תקיפות אוויריות באללבונה, מדרום לעיירה א-נאקורה@migansh5pic.twitter.com/Uv0HxtR53X— כאן חדשות (@kann_news) January 10, 2024
وأفاد بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المقر العام لقيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.
المصدر: RT