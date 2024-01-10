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مقتل شخص وإصابة آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان (صور + فيديو)

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مقتل شخص وإصابة آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان (صور + فيديو)
أضرار الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
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قتل شخص وأصيب آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان التي انسحبت منها إسرائيل عام 2000.

وقال الدفاع المدني في بيانه إن عناصره عملوا منذ الساعة 3:30 فجرا ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم الأربعاء على "انتشال جثة شهيد وإخماد الحريق الذي نشب على إثر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا".

وذكر مراسل RT أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه أطراف بلدة كفركلا الجنوبية، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة اللبونة.

وأفاد بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المقر العام لقيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.

المصدر: RT

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