مقتل شخص وإصابة آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان (صور + فيديو)

قتل شخص وأصيب آخر بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان التي انسحبت منها إسرائيل عام 2000.

وقال الدفاع المدني في بيانه إن عناصره عملوا منذ الساعة 3:30 فجرا ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم الأربعاء على "انتشال جثة شهيد وإخماد الحريق الذي نشب على إثر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا".

انتشال جثة شهيد وإخماد النيران التي اندلعت إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل في كفرشوبا



عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٣:٣٠ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١/١٠ على انتشال جثة شهيد واخماد الحريق الذي شب على اثر الإستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا pic.twitter.com/eZab3bKrUb — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 10, 2024

وذكر مراسل RT أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه أطراف بلدة كفركلا الجنوبية، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة اللبونة.

وأفاد بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المقر العام لقيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.

المصدر: RT