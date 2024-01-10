قتلى وجرحى مع تجدد القصف الإسرائيلي والاشتباكات في قطاع غزة

أفاد مراسل RT اليوم الأربعاء بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع اشتباكات على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.

محور الشمال..

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من القتلى والجرحى بجباليا، عقب قصف إسرائيلي استهدف عددد من المنازل في المخيم، إلى جانب وقوع عدد من القتلى والجرحى في حي الزيتون بمدينة غزة عقب استهداف الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط دوار الكويت للمدنيين.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية مركبة قرب ملعب فلسطين بحي الرمال في غزة ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

محور الوسط..

أفاد مراسلنا بتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي الكثيف في مخيم المغازي ومناطق وسط القطاع ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

استهدفت القوات الإسرائيلية مركبات الإسعاف التي تحاول الدخول إلى مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.

محور الجنوب...

أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل غربي مدينة رفح عن وقوع 15 قتيلا وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إلى جانب شن القوات الإسرائلية غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بانتشالها لجثامين 4 قتلى سقطوا بنيران قناصة الجيش الاسرائيلي وسط خان يونس أمس الثلاثاء.

بيانات "سرايا القدس"..

أفادت "سرايا القدس" "باستهداف مقاتليها للتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة المحطة في مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

ووفقا "لسرايا القدس" "تم استهداف تمركز لجنود وآليات إسرائيلية في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".

المصدر: RT