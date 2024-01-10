اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران

تستضيف إيران اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد الجمعية البرلمانية لدى منظمة التعاون الإسلامي، بحضور شخصيات برلمانية من 26 دولة إسلامية وآسيوية.

وفي كلمة خلال المؤتمر وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إسرائيل بأنها "الطفل الفاسد لمنظومة الغرب في المنطقة، وما يحصل في غزة يؤكد أن أدعياء حقوق الإنسان في الغرب، لا يريدون هذه الحقوق إلا لأنفسهم".

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وشدد على أنه "لا بد من التحرك بشكل جماعي ومنسجم لوضع حد لما يحصل في غزة في ظل عدم فاعلية مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه "لا فائدة من عملية التطبيع مع إسرائيل وثبت ذلك للبلدان الإسلامية".

وأضاف: "إسرائيل تسعى لذلك من أجل احتلال الاراضي الإسلامية وتغيير خارطة العالم الإسلامي"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن نفسه وهذا حقه الطبيعي ولا يحتاج الإذن من أحد".

يذكر أنه يشارك في الاجتماع شخصيات برلمانية على مستوى رؤساء ونواب رؤساء مجالس النواب عن 26 دولة إسلامية وآسيوية هي فلسطين، لبنان، البحرين، تركيا، أذربيجان، ساحل العاج، الجزائر، عمان، الصين، موريتانيا، إندونيسيا، العراق، سوريا، السعودية، طاجيكستان، الكويت، السنغال، مالي، ماليزيا، بوركينا فاسو، تونس وقطر والمغرب العربي والإمارات العربية المتحدة وباكستان وتشاد.

المصدر: RT + "إرنا"