بلينكن: أرى فرصة لإسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد أزمة غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه "يرى فرصة لإسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد الأزمة في غزة".

وفي تصريح خلال لقائه نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال بلينكن إنه يرى "فرصة لإسرائيل "لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد الأزمة في غزة"، مشيرا إلى أنه "يجب علينا أولا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية، ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن كاتس شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية على دعمهما الثابت لإسرائيل منذ هجوم "حماس".

وشدد بلينكن على أن "إسرائيل ستتمكن من إعادة الرهائن إلى ديارهم، وإعادة السكان إلى منازلهم في الجنوب والشمال، واستعادة الشعور بالأمن فقط في حالة هزيمة منظمة حماس وتراجع حزب الله".

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل مباشرة بعد زيارته المملكة العربية السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا، ثم إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات.

المصدر: Ynet