نادي الأسير الفلسطيني: 5780 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 26 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5780 حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين الأسيران السابقان محمد زغلول من بلدة دورا قضاء رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا قطاء الخليل وهو مصاب بالسرطان.

ووفقا للنادي تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.

وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".

وبحسب ناي الأسير اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 230 فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه ليوم السبت بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ7 من أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.

المصدر: RT