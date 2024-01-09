"مخبأة بطريقة احترافية"..جمارك سلطنة عمان تضبط شحنة طائرات "درون" متجهة إلى اليمن (فيديو)

أعلنت السلطات في سلطنة عمان يوم الثلاثاء، عن ضبط شاحنة بمنفذ "حفيت" محملة بطائرات لاسلكية (درون) متجهة إلى اليمن.

وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت جمارك عمان مقطع فيديو للواقعة، مرفقا ببيان جاء فيه: "تمكنت الإدارة العامة للجمارك من ضبط شاحنة بمنفذ "حفيت" محملة بطائرات لاسلكية (درونات) قادمة بنظام العبور من دولة الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان: "حيث تمكن مفتشو الجمارك من اكتشاف الشحنات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية في أماكن معدة خصيصا لتهريبها في الشاحنة، وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم".

حيث تمكن مفتشي الجمارك من اكتشاف الشحنات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية في أماكن معدة خصيصاً لتهريبها في الشاحنة، وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم. — جمارك عُمان (@omancustoms) January 9, 2024

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المصدر: RT