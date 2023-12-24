"سدد الله رميكم جميعا وثبت أقدامكم".. مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة إلى اليمنيين كافة

وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رسالة إلى الشعب اليمني بخصوص "خلاف الماضي".

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر أحمد بن حمد الخليلي بيانا علق عليه بالقول: "أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في النكاية بالعدو الصهيوني، وإذ تمتد إليه الأنظار ويُعَوَّل عليه كثيرا في نصرة قضية الحق، أصبح لزاما عليه أن يمسح آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى صدع إلا رأبه..والله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم".

وجاء في بيان الخليلي: "في هذا الوقت الذي تضعضع فيه الكيان الصهيوني، وتزعزع فيه تحالف أحزاب الجور والظلم، وقد أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في هذه القضية، وأخذت فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثنيه عن هذا الموقف الشجاع، أصبح لزاما على هذا الشعب الذي تمتد إليه الأنظار ويعول عليه كثيرا في نصرة قضية الحق أن يمسح على آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأبه، عملا بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) آل عمران، 103".

وأضاف البيان: "وهو الشعب العربي والإسلامي الوحيد المتميز بكثرة العَدد ووفرة العُدد، والجرأةِ التي يمكن بها أن يصدع بالحق غير لاوٍ على شيء من تخبطات العاذلين أو مؤامرات الباغين، مع قربه من ساحة المعركة بين الحق والباطل وإمكانه النكاية بالعدو من أرضه المباركة، وليضع نصب عينيه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ آل عمران : 103، والله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم، وينكي بكم العدو، إنه على كل شيء قدير".

أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في النكاية بالعدو الصهيـ.ـوني.

وإذ تمتد إليه الأنظار ويُعَوَّل عليه كثيرا في نصرة قضية الحق؛ أصبح لزاما عليه أن يمسح آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى صدع إلا رأَبه.

والله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم. pic.twitter.com/KpCC8yiQw0 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 23, 2023

المصدر: RT