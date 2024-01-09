المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طعنا تقدمت به منظمات دولية لدخول الصحفيين إلى غزة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طعنا تقدمت به منظمات إعلامية دولية للسماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، تعللت بأن القيود تم اتخاذها لأسباب أمنية، لأن الدخول المستقل للصحفيين يمكن أن يعرض الجنود الإسرائيليين في غزة للخطر.

وقالت المحكمة في حكمها، إن "السماح للصحفيين بدخول غزة يمكن أن يكشف عن تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات، بطريقة يمكن أن 'تعرضهم لخطر حقيقي".

بدورها، قالت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، التي طرحت الالتماس كممثل لعشرات المنظمات الإعلامية الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم.

وأضافت المنظمة أن "منع إسرائيل وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة 95 يوما على الأقل يعتبر حدثا غير مسبوق".

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر استهدف خلالها المنشآت المدنية والمرافق الصحية والمدارس ودور العبادة، وجعلت القطاع حسب منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى غير قابل للحياة.

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 23210 قتلى، و59167 مصابا حتى الآن.

المصدر: وكالات