أفيخاي أدرعي يقول أن الجيش الإسرائيلي داهم منزل مروان عيسى

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مداهمة منزل القيادي بحركة "حماس" مروان عيسى" في غزة.

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وأضاف أدرعي في منشور على "إكس" أن الجيش داهم منزل يعود لمروان عيسى أحد كبار مسؤولي الجناح العسكري لحماس.

ومروان عيسى وكنيته "أبو البراء" من مواليد العام 1965 ويوصف بأنه نائب قائد كتائب القسام محمد ضيف و"قائدها الفعلي على الأرض".

كما أنه يلعب دور صلة الوصل بين الجناح السياسي والعسكري في حركة حماس.

المصدر: RT