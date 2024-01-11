واشنطن تزعم عدم رؤيتها أي أساس لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن لا ترى أي أساس لمزاعم جنوب إفريقيا ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق المدنيين في قطاع غزة.

وقال كيربي للصحفيين إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وتواجهت إسرائيل وجنوب إفريقيا الخميس أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا ملفا قانونيا يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل "تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.

رفضت إسرائيل ما وصفته بـ "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الكراهية لليهود"، واعتبرت إسرائيل أن ادعاء جنوب إفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".

وأعلن عدد من الدول دعمه للدعوى وتجهيزها للحجج القانونية اللازمة من بينها الأردن وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييد جامعة الدول العربية للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: رويترز