لافروف يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا السابق الوضع في أوكرانيا وفلسطين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين مع رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي قضية تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلاً عن الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى جوانب مختلفة من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب أفريقيا، بما في ذلك تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. وركز البلدان على مواصلة التنسيق الوثيق بين الإجراءات المتخذة في كل من الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة الـ20 وغيرها، كما تم إيلاء الوضع في أوكرانيا ومنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اهتماماً خاصا".

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس جنوب أفريقيا السابق وصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة في المنتدى العلمي التاسع "قراءات في بريماكوف".

المصدر: نوفوستي