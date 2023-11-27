لافروف: ازدياد استخدام العملات الوطنية في المدفوعات من قبل دول منظمة شنغهاي و"بريكس"

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى وجود اتجاه متسارع نحو استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار في المدفوعات بين أعضاء مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

كما لفت الوزير الروسي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي "قراءات في بريماكوف" الذي افتتح يوم أمس في العاصمة الروسية موسكو، إلى قيام دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي بإدخال أنظمة دفع بديلة (للأنظمة الغربية).

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وقال لافروف: "إننا نناقش هذه المسألة (الابتعاد عن الدولار) في إطار مجموعة "بريكس"، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون، كما يتم إدخال أنظمة الدفع البديلة بنشاط، ويتطور الانتقال إلى العملات الوطنية بسرعة كبيرة".

وأضاف أن الهند والصين تهتمان بمصالحهما، وعلى الأرجح تدركان أن الابتعاد المفاجئ عن النظام الحالي سيكون ضارا لاقتصادهما، لكن هناك منحى للابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار وأنظمة الدفع الغربية.

وتعمل العديد من دول العالم على الابتعاد عن الدولار واعتماد العملات الوطنية، في ظل استخدام واشنطن العملة الأمريكية كأداة لفرض عقوبات وفي ظل بلوغ الدين العام الأمريكي مستوى فلكيا هائلا.

المصدر: نوفوستي