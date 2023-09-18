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الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

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الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار
Gettyimages.ru
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كشفت المعلومات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين القومي للولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

ووفقا للبيانات على موقع وزارة المالية، في خانة "إجمالي الدين العام" حتى 18 سبتمبر، تم إدراج مبلغ بقيمة 33.04 تريليون دولار. وهذا مستوى قياسي من الدين العام الأمريكي. وفي 16 يونيو، تجاوز 32 تريليون دولار.

وفي يناير الماضي، تم تجاوز سقف ديون الحكومة الأمريكية، الذي بلغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك، اضطرت وزارة المالية في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت الكونغرس في الأشهر الأخيرة إلى رفع سقف الدين، ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع السقف، ولكن بشرط إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 3 يونيو الماضي، مشروع قانون وافق عليه الكونغرس سابقا لزيادة سقف الدين الوطني، حيث سيتم الآن الوصول إلى الحد الأقصى في 2 يناير 2025.

هذه المبادرة، التي، وفقا لرئيس الدولة، مكنت من منع الأزمة الاقتصادية وانهيار الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في 1 يونيو.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أنه سيتم في السنة المالية 2024 (التي تبدأ في البلاد في الأول من أكتوبر)، تخصيص 886 مليار دولار للدفاع، و121 مليار دولار للرعاية الطبية للمحاربين القدامى، و637 مليار دولار لبرامج أخرى غير دفاعية.

المصدر: تاس

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