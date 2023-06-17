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لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

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لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار
Globallookpress
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تفيد إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار

وقال مصدر في الوزارة: "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".

ويشار إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

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في أوائل يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

حدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

المصدر: نوفوستي

 

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