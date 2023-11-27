لافروف: الولايات المتحدة تحاول بشكل مسعور إخراج روسيا من هيئات العمل التابعة للأمم المتحدة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن سياسة واشنطن المتمثلة في إخراج روسيا من الهيئات العاملة التابعة للأمم المتحدة تؤدي إلى تفاقم الوضع الجيوسياسي وتعقيد المحادثات البناءة.

وأشار لافروف في منتدى "قراءات في بريماكوف": "في الأجواء الجيوسياسية التي تطورت منذ بداية الحرب الهجينة ضد روسيا، من الصعب للغاية مواصلة هذا النوع من النقاش، خاصة وأن الأمريكيين مسعورون، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى، يشنون حملة مسعورة، ويحرفون أنظار الجميع".

وأضاف: " يفعلون ذلك عبر محاولة إما استبعاد روسيا من العديد من هيئات الأمم المتحدة التي تتعامل مع الأمور العملية والمهمة، أو الحد من مشاركة موسكو في هذه الهيئات".

وفي حديثه عن آفاق تطوير التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، لفت وزير الخارجية الروسي الانتباه في المقام الأول إلى الجوانب العسكرية باعتبارها واحدة من أهم مجالات التطوير القانوني في هذا المجال.

وقال: "نحن وبرفقة الصين، نروج منذ فترة طويلة في جنيف في مؤتمر نزع السلاح لمشروع معاهدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ونعزز مبادرة عدم نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، وبما أن الولايات المتحدة لا تتفق بشكل قاطع مع ذلك، فقد اتخذنا خطوة تكتيكية معينة إلى الوراء ونقترح، أولا النظر في الالتزامات الفردية لكل دولة بألا تكون هي أول من يضع أسلحة في الفضاء، لقد انضم إلينا العديد من الدول وسنواصل هذا العمل".

وتابع لافروف أن الأميركيين بدورهم يروجون لمبادرة معاكسة. ووفقا له، تدعي الولايات المتحدة أن لديها "الحق في وضع أسلحة في الفضاء"، وبالتالي فهي "لن توقع على أي التزام بعدم القيام بذلك"، خاصة وأن روسيا الاتحادية والصين تعملان على تطوير أسلحة مضادة، كأسلحة الأقمار الصناعية لتدمير "أقمار الاستطلاع" الأمريكية وتلك المتميزة بأهمية اقتصادية.

واختتم الوزير حديثه قائلا: "هذا ما يدور الحديث حوله الآن".

ويعقد المنتدى الدولي التاسع للخبراء العلميين "قراءات في بريماكوف" يومي 27 و28 نوفمبر في موسكو حول موضوع "آفاق ما بعد العولمة".

المصدر: RT + تاس