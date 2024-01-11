مراسلنا: المدفعية الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان بقنابل الفوسفور (فيديو)

استأنفت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، قصف عدد من بلدات جنوب لبنان الحدودية، رغم الهدوء الحذر طيلة الصباح، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين.

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وقال حزب الله في بيانين منفصلين، إن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وعند الساعة 11:30 استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه أيضا إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله في بيانه أن استهدافاته تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".

في المقابل، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الفسفور، وسط بلدة الخيام جنوب لبنان.

كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بـ4 قذائف منطقة خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا منزلا في بلدة حانين.

في غضون ذلك، وصل إلى بيروت اليوم، الموفد الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، حيث من المرتقب أن يجري سلسلة لقاءات مع قادة سياسيين وأمنيين.

وتأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وزار هوكشتاين إسرائيل الأسبوع الماضي، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اللقاء أن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار"، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل بعثت لواشنطن رسالة مفادها أن تل أبيب مهتمة بنجاح خطوتها الدبلوماسية، لكنها إذا فشلت سوف تضطر إلى اتخاذ إجراء عسكري لإزالة حزب الله من جنوب لبنان.

المصدر: RT