إسرائيل.. عجز الموازنة يرتفع إلى 4.2% في 2023 بسبب الإنفاق الحربي

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الخميس إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6 في المئة في 2022، بسبب الإنفاق الحربي.

وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر بلغ 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق.

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كما بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل في حين تراجعت عائدات الضرائب بنسبة 8.4%، وفق ما ذكره موقع كالكاليست".

وفي ديسمبر الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.

ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) للنفقات المترتبة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر والحرب المستمرة في قطاع غزة.

ورصدت الميزانية نحو 17 مليار شيكل لدعم المجهود الحربي.

أما الـ13.5 مليارا المتبقية فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان.

وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).

وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل موضع نقاشات ساخنة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى "حكومة وحدة وطنية".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية