هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حدث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان.

وقالت الهيئة في صفحتها على منصة X: "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق سواحل ولاية صحار في سلطنة عمان"، مؤكدة أن السلطات تحقق في الحادث.

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

ودعا مجلس الأمن الدولي في قرار أمس يوم الأربعاء إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالبا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في 7 أكتوبر.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

المصدر: RT + "أ ف ب"