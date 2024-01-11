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بالفيديو.. بدء تشييد حي في الشيشان الروسية للاجئين الفلسطينيين

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شارك رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في مراسم بدء تشييد حي في مدينة غروزني سيضم خمس عمارات متعددة الشقق للاجئين الفلسطينيين.

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البدء في تشييد 35 شقة في جمهورية الشيشان الروسية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين
البدء في تشييد 35 شقة في جمهورية الشيشان الروسية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين

المصدر: RT

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