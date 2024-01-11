بالفيديو.. بدء تشييد حي في الشيشان الروسية للاجئين الفلسطينيين

تاريخ النشر:11.01.2024 | 22:09 GMT | فيديوهات
شارك رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في مراسم بدء تشييد حي في مدينة غروزني سيضم خمس عمارات متعددة الشقق للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: RT
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، إن جنوب إفريقيا تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس".
انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدودهم من لبنان للصحراء الكبرى أي السعودية، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل صفقة تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.
كشف البرلماني الأوكراني أندري ديركاش، عن وثائق تربط فساد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلاقتها بأوكرانيا، مؤكدا أن العالم يستحق أن يعرف الحقيقة بأن بايدن مجرم.
أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين.
"مصر تختبر نظام دفاع جوي هندي" هكذا سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس" الضوء على نظام حديث يسعى الجيش المصري أن يكون بحوزته قريبا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.
قال حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" أن "جرائم إسرائيل سُجّلت في التاريخ"، ونعتبرا أنه "حتى بعد زوال إسرائيل، ستسجل هذه الجرائم في الكتب".
أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اليوم الأربعاء، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".
تحدث أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية محمد محمود مهران، عن أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، محذرا من تدخل أمريكا.
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الطويلة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني "يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات" في سابقة من نوعها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع مسؤولي شركة "ميرسك العالمية"، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري.
رغم الرفض الصارم من جانب مصر للمخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وباقي دول العالم إلا أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يتحدى كل هذه الأمور ويصمم على تهجير الغزاويين.
طالب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حربها على قطاع غزة.
وجه حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى "جبهة المقاومة" بخصوص البقاء على أهبة الاستعداد.
أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسي كولر اليوم الخميس، خلال تشكيل الحكومة الجديدة، تسمية ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية.
دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في القارة السمراء، وهو بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.
قال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة "جمعة رجب"، إن من يريد الاعتداء على شعبنا يخاطر على المستوى العسكري بالدخول في مواجهة سيدفع ثمنها.
ظل سبب خروج البول من جسم الإنسان باللون الأصفر لغزا محيرا للعلماء، لأكثر من 150 عاما. ولكن دراسة جديدة تمكنت أخيرا من كشف السبب المسؤول عن هذا اللون المميز.
أفادت قناة CBC التلفزيونية ، بأن ما لا يقل عن 33 كنيسة احترقت في كندا منذ مايو 2021، عندما تم اكتشاف عدة مقابر جماعية لأطفال السكان الأصليين في أراضي المدارس الخاصة.
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط.
أعلن مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب شرق مصر.
شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.
قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة Danny Haiphong على يوتيوب، إن أوكرانيا قد تخسر عدة مدن هامة، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، إن "صراخ نفاق جنوب إفريقيا يبلغ عنان السماء".
أنشأت روسيا نظاما بديلا لـ SWIFT، وبات بإمكان موسكو وطهران إجراء المعاملات المالية خارج رقابة الغرب. حول ذلك، كتبت ايلينا سوغاروفا ورومان دانيلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، بأنه بعد انتهاء العمليات القتالية في قطاع غزة ستعرف إسرائيل "كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "تتعرض للضغوط من كل جانب"، مبينا أنها تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" اليوم الأربعاء، حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.
قرر بنك جي بي مورغان الأربعاء استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، بحسبما نقلته وكالة رويترز.
علق الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي.
كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" أن سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ونازيين ورجال أعمال عرضوا خلال اجتماع خطة لطرد أجانب أو ألمان من أصول مهاجرة.
تراجعت العملة التركية في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 30 ليرة للدولار.
قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.
كشف التصنيف الدولي لجيوش العالم حسب مركز Global Fire Power لعام 2024 حلول الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا، والجيش الإسرائيلي في المركز الـ17.
حذرت كبيرة محللي معهد ليكسينغتون الأمريكي، سارة وايت، من مغبة نقص الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وأن هذا سيضطر الناتو لتسليح الدول الست في جناحه الشرقي وعلى رأسها فنلندا.
كشفت صحيفة "مانيلا تايمز" عن استجرار الولايات المتحدة كميات كبيرة من الوقود إلى الفلبين من إحدى قواعدها العسكرية في هاواي ما يثير الشك حول التحضير لحرب محتملة مع الصين بسبب تايوان.
دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان والعمل على حل وسط مؤقت مع إسرائيل "تجنبا للأسوأ".
يعتبر مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة، ومع ذلك لم يدرس بصورة كافية، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وعواقب وخيمة بما فيها تليف الكبد والإصابة بالسرطان.
انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول أن إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قد يبدو غياب إسرائيل عن النسخة الـ18 لكأس آسيا التي تنطلق غدا في قطر أمرا بديهيا وطبيعيا على اعتبار أن منتخب الدولة العبرية ينافس منذ سنوات في المسابقات الأوروبية بدل الآسيوية.
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وتجمع لجنود إسرائيليين في تل شعر وتحقيق إصابات مباشرة.
هنأ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، المملكة المغربية بمناسبة فوز الرباط برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بقي على بريطانيا دين من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن من استيفاء تسديد آخر قسط منه إلا في 31 ديسمبر عام 2006.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة لأحد الأنفاق وإيقاعم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.
قالت "وول ستريت جورنال" إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
واجه نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس سيلا من صافرات الاستهجان خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد أتلتيكو مدريد الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.
يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال. فما هي الأعراض التي يجب عدم تجاهلها، وما هي عوامل الخطر، وكيف يعالج هذا المرض؟.
وجدت دراسة جديدة أن إعطاء طفل صغير جهاز "آيباد" لمدة تصل إلى ساعة يوميا يمكن أن يضعف قدرته على فهم العالم من حوله.
لا يمكن النظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر على أنه يضفي الشرعية على تصرفات التحالف الأمريكي.
أمر النائب العام المصري محمد شوقي بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للمحاكمة.
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في السعودية تبلغ 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا، وفي واشنطن والغرب غابت بهجة الأحاديث عن أي هزيمة لروسيا.
نشرت الدفعة الخامسة والأخيرة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
تفيد معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الولايات المتحدة استوردت في أكتوبر، النفط من روسيا لأول مرة منذ عام ونصف العام، وفي نوفمبر قامت بتكرار عمليات الشراء المذكورة.
رفضت 10 شركات هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
علق مدرب نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني على خسارة فريقه بنتيجة 3-5 أمام جاره وغريمه ريال مدريد أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.
أعلن المفتش العام للبنتاغون روبرت ستورتش أنه يعتزم فتح تحقيق في ملابسات نقل وزير الدفاع لويد أوستين إلى المستشفى.
أفادت وكالتا الأمن البحري البريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" الخميس بأن مسلحين صعدوا على متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري، توجه صباح الخميس إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من الرئيس المصري.
أظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" ارتفاع السندات السيادية المصرية بالدولار لأكثر من 1.3 سنت اليوم الأربعاء.
دعا المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ريتشارد ستروشر، من اتهمه بـ"معاداة السامية" إلى الاعتذار بعد أن تبينت حقيقة تصريحاته حول نفق سري تحت مبنى منظمة يهودية في نيويورك.
أكد الحوثيون مساء اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
أثارت لقطة خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الأراضي السعودية الجدل، كان بطلها أنطونيو روديغر مدافع الملكي.
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا بجولة على عربة "خيشنيك" (الوحش) رباعية الدفع البرمائية، المحلية الصنع، والمخصصة للسير في الأراضي الوعرة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصحافيين في قناة الجزيرة اللذين قتلا الأحد في غزة بغارة استهدفت سيارتهما، كانا "عنصرين إرهابيين" ينتمي أحدهما لحماس والآخر للجهاد الإسلامي.
قالت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية يوم الخميس، إن هزة أرضية بقوة 2.4 درجة وقعت قرب موقع اختبارات نووية في كوريا الشمالية.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
يعتبر مكسيم نوفيكوف رئيس اتحاد منتجي العصائر والمياه والمشروبات في روسيا أن الاستنتاجات المتعلقة بوجود جزيئات البلاستيك النانوية في الماء "لا أساس لها من الصحة".
كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة خلال سفر بعثة منتخب غامبيا إلى ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
دانت منظمات "موجة كراهية معادية للسامية والمثليين" تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد غابريال أتال على منصة "اكس".
أصدرت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء بيانا بخصوص مشاركة الرئيس علد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن..
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس، قاعدة بيانات جديدة للأندية التي ستمنع من قيد لاعبين جدد في قوائمها خلال نافذة الانتقالات المقبلة.
رغم الدمار الهائل الذي لحق بغزة وعشرات آلاف القتلى والجرحى يري محللون وسياسيون وخبراء أن إسرائيل تعيش أكبر خسائرها مذ وضعت..
في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
يرى الدكتور ليون هادار في ناشيونال إنترست أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من أنواع مختلفة بخصوص ميزان القوى في العالم، فهل ما زالت قوة عظمى تستطيع احتواء هذه التهديدات؟
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف.
أعربت يوفال أراد، ابنة ضابط سلاح الجو الإسرائيلي رون أراد الذي تم اختطافه في لبنان قبل 40 عاما عن إحباطها إزاء الوضع المستمر المحيط بالرهائن الإسرائيليين لدى" حماس".
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في برنامجه Tucker Carlson Uncensored، إن المواطنين الألمان تمردوا على السياسات "الانتحارية" التي تنتهجها سلطات بلادهم في الاقتصاد.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي أن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس.
دعت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن ناقلة النفط "سانت نيكولاس" وطاقمها؛ حسبما أعلن نائب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيسين الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، "ذكيان للغاية"، و"مخاتلان" جدا.
المكسرات مفيدة لصحة الإنسان. ولكن لا ينصح بتناول جميع أنواعها نيئة. لأن بعضها يحتوي بالإضافة إلى الفيتامينات، على مواد سامة خطرة على الصحة.
دخل الزلزال الذي ضرب صقلية بجنوب إيطاليا في 11 يناير عام 1693 سجلات التاريخ تحت مسمى "الزلزال العظيم" بتدميره عدة مناطق، وتحويله 70 مدينة إلى مقبرة جماعية في لمح البصر.
تَجمع عشرات الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ "شكر" جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة في الحرب على قطاع غزة.
لتحسين الذاكرة والتفكير وضمان صحة الدماغ لسنوات عديدة، يجب بالإضافة إلى تدريبه، تناول أطعمة مفيدة وصحية.
شهدت بداية العام الجديد 2024 في مصر ارتفاعات ملموسة في أسعار اللحوم والدواجن وبيض المائدة والألبان ومنتجاتها خاصة من الجبن الأبيض.
وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".
قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جيل "أكل الدهر عليه وشرب".
يستخدم نبات الصبار على نطاق واسع في مجال الطب وإنتاج مستحضرات التجميل من عصيره، مثل الكريمات والمراهم والأقنعة.
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