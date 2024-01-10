البدء في تشييد 35 شقة في جمهورية الشيشان الروسية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين

بدأت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية تشييد 5 مباني سكنية تضم 35 شقة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم في وقت سابق من قطاع غزة بسبب الحرب.

وقد أشرف يوم الأربعاء رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف على وضع حجر الأساس للانطلاق في عملية البناء.

وستبلغ مساحة المشروع السكني حوالي 4200 متر مربع، ويقع في منطقة فيزيتوفسكي في العاصمة الشيشانية غروزني، على مقربة من مدرسة وروضة أطفال.

وتولى الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد حاجي قديروف تمويل بناء القرية، كما خصصت الجمعية الخيرية مبلغ 100 ألف روبل لكل أسرة فلسطينية.

المصدر: تاس