رئيس الأركان الإسرائيلي: حماس استعدت منذ فترة طويلة وبطريقة منظمة جدا لقتالنا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن حركة حماس كانت تستعد منذ فترة طويلة جدا للدفاع عن نفسها بطريقة منظمة للغاية لقتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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كلام هاليفي جاء خلال تقييم أجراه الأربعاء، في وسط غزة مع قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان وقائد الفرقة 36 العميد دادو بار خليفة وضباط آخرين.

وفي محادثة مع الجنود، قال هاليفي إن "القتال يدور في مساحة معقدة للغاية.. تحت الأرض وفوقها، وهناك عدو كان يستعد لفترة طويلة جدا للدفاع عن نفسه بطريقة منظمة للغاية.. كذلك يوجد هنا سكان، والكثير الكثير من المنازل.. إنها منطقة قتال معقدة للغاية".

وأضاف: "نحن نتحرك هنا كما لم نفعل من قبل.. لكن بمجرد أن يحدث شيء سيئ، ويحدث لنا شيء سيئ للغاية هنا بالفعل، فإننا نفقد عددا لا بأس به من الجنود، ويصاب كثيرون".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مخاطبا جنوده: "نخوض قتالا طويلا، وهناك مناطق كثيرة، كما لدينا تحديات كبيرة، لكننا نعرف جيدا كيف نتعامل مع أي مشكلة في غزة.. لا يوجد كيلومتر مربع واحد في غزة لا نعرف كيف نحصل عليه".

من جهة أخرى، وجه هاليفي رسالة إلى "حزب الله" اللبناني على الحدود الشمالية قائلا: "بعد غزة.. سنعرف ماذا نفعل في لبنان"، مضيفا: "بعد ما فعلتموه، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتفكيكها".

المصدر: israelnationalnews+ جيروزاليم بوست