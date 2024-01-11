تراجع حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 28% أواخر عام 2023 بسبب هجمات الحوثيين

أعلنت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت أواخر عام 2023 بنسبة 28% نتيجة لهجمات الحوثيين على السفن.

وقالت كوزاك للصحفيين عندما طلبوا منها التعليق على عواقب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر: "مثّل النقل عبر البحر الأحمر 10% من حركة التجارة العالمية، إنها (الهجمات) تزيد من وقت التسليم وتكلفة النقل للمصدرين والمستوردين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وبحسب كوزاك "انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 28% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة المنتهية في 2 يناير. وفي الوقت نفسه، زاد حجم حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح بنسبة 67%. وأضافت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي: "نحن نراقب هذه المشكلة عن كثب".

يذكر أنه في أعقاب تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ستهاجم الأراضي الإسرائيلية، وتمنع السفن المرتبطة بإسرائيل من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى أن توقف تل أبيب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

المصدر: تاس