ضاحي خلفان: نتنياهو من جيل أكل الدهر عليه وشرب ومكانه في مصحة عقلية

قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جيل "أكل الدهر عليه وشرب".

وأضاف ضاحي خلفان في حسابه على منصة "إكس" أنه من المفروض أن يضع الشعب الإسرائيلي نتنياهو "في مصحة عقلية".

ولذلك نتنياهو من جيل قديم أكل الدهر عليه وشرب...والمفروض الشعب الإسرائيلي يضعه في مصحة عقلية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2024

وأفاد نائب رئيس شرطة دبي بأن حكومة إسرائيل تفكر بعقلية 1948 "عندما كانت الجماعات الإرهابية الإسرائيلية ترتكب المجازر في فلسطين والعالم لا يدري".

وذكر خلفان أن الإعلام الحديث اليوم "فضح كل حماقات ترتكب أينما كانت".

حكومة إسرائيل تفكر بعقلية 1948عندما كانت الجماعات الإرهابية الإسرائيلية ترتكب المجازر في فلسطين والعالم لايدري...اليوم الإعلام الحديث فضح كل حماقات ترتكب أينما كانت .. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2024

وأوضح أن مشكلة حكومة نتنياهو أنها تعادي العالم كله إذا خالفها الرأي، مشيرا إلى أن ذلك "جهل ما بعده جهل".

مشكلة حكومة نتنياهو انها تنظر الى العالم كله اذا خالفوها الرأي بأنهم أعداء..!! جهل ما بعده جهل !. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2024

كما انتقد ضاحي خلفان وزير خارجية إسرائيل الذي اتهم جنوب إفريقيا بأنها الذراع القانونية لحماس، حيث علق بالقول "بالله عليكم هذا وزير خارجية فيه ذرة عقل!!!".

وزير خارجية إسرائيل يتهم جنوب أفريقيا بأنها الذراع القانونية لحماس...بالله عليكم هذا وزيرخارجية فيه ذرة عقل !!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2024

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ97 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.

المصدر: RT