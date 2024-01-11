الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا من عمليات الاقتحام في الضفة الغربية، جرى خلالها اعتقال عدد من الفلسطينيين، من بينهم أسيران محرران.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم شابا من بلدة سلواد شرق رام الله، وثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مخيم العزة، وأخرى في شارع الصف وسط بيت لحم، وفتشتها وعبثت بمحتوايتها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين من مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة، بعد أن اقتحمت القوات المدينة بمساندة جرافة عسكرية قامت بتدمير البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة.

واقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غرب جنين وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، عقب مداهمة منازل ذويهما في البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، ومدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين.

المصدر: "وفا"