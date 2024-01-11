فلسطينيون يتظاهرون بالضفة الغربية لـ "شكر" جنوب إفريقيا

تَجمع عشرات الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ "شكر" جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة في الحرب على قطاع غزة.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد من أمام تمثال نيلسون مانديلا في المدينة: "نشعر أن جنوب إفريقيا تسمع قلوبنا، وتسمع آلامنا".

وحمل المتظاهرون في ميدان نيلسون مانديلا الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات كتب عليها "شكرا جنوب إفريقيا" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقال القائم بأعمال مكتب تمثيل جنوب إفريقيا في الضفة الغربية المحتلة فويو منغواني لوكالة "فرانس برس" بعد خطابه أمام المتظاهرين إن "الرسالة تهدف إلى التذكير بأننا دائما أصدقاء فلسطين، والقول إن فلسطين ليست وحدها".

وأضاف "علينا أن نتذكر دائما أننا لا نستطيع أن نكون أحرارا طالما أن فلسطين ليست حرة"، في إشارة إلى الراحل مانديلا الذي قال إن حرية جنوب إفريقيا "لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".

وستتواجه إسرائيل وجنوب إفريقيا الخميس أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا ملفا قانونيا يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل "تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.

رفضت إسرائيل ما وصفته بـ "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الكراهية لليهود"، واعتبرت إسرائيل أن ادعاء جنوب إفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".

وأعلن عدد من الدول دعمه للدعوى وتجهيزها للحجج القانونية اللازمة من بينها الأردن وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييد جامعة الدول العربية للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: RT + وكالات