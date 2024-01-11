قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر الجمعة بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم في الضفة الغربية ومخيم نور شمس شرقها.

وقالت وكالة "وفا" إن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها 4 جرافات اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي مرورا بشارع ودوار العليمي غرب المدينة، وشارع السكة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تمركزت عند دوار اكتابا شرق المدينة حيث قامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار، قبل توجهها إلى شارعي نابلس والإسكان باتجاه مخيم نور شمس الذي فرضت عليه حصارا مشددا من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم وأغلقته بالسواتر الترابية كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم.

كما ذكرت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ اقتحاما واسعا لمدينة طولكرم من بوابة مستوطنة نيتساني عوز.

Huge Israeli forces raid Tulkarm city. 12.1.24



قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم pic.twitter.com/ZQ1IofU3Ts — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 11, 2024

Huge Israeli forces raid Tulkarm city. 12.1.24



قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم pic.twitter.com/ZQ1IofU3Ts — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 11, 2024

*جيش الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم مدعوما بأربع جرافات عسكرية ويتجه نحو مخيم نورشمس - صدى نيوز* pic.twitter.com/GIXwfzUTnv — حمد هادي العملسي (@h_mlsy95772) January 11, 2024

🔻"تبدأ جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في الشارع الرئيسي وشارع المقبرة لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم"..#فريق_مجاهدونpic.twitter.com/EDFVQ0G9yt — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) January 11, 2024

كما ذكر نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحين فلسطينيين استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع D9 بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وتنفذ القوات الإسرائيلية بشكل يومي حملات مداهمة واعتقالات في الضفة الغربية، حيث، اعتقلت منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 5 آلاف فلسطيني وفق بيانات نشرتها هيئة شؤون الأسرى.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية + مواقع التواصل