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الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش

أخبار العالم العربي

الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الشرطة الإسرائيلية: أحبطنا منذ شهر هجوما داعشيا
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قالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، الخميس، إنه تم "إحباط هجوم داعشي ضد أفراد من قوات الأمن"، وإن "فلسطينيين اثنين من سكان القدس الشرقية كانا يخططان لهذا الهجوم".

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وتحت عنوان: "سمح بالنشر"، كشفت الشرطة الإسرائيلية والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) إحباط "عمليتين إرهابيتين خطط لهما الإرهابيان المؤيدان لتنظيم داعش، محمد جعفرة (21 عاما) ومعتصم حلايلة (23 عاما) من سكان جبل المكبر في القدس الشرقية".

وبحسب الاشتباه، فإن "الإرهابيين اللذين تم اعتقالهما منذ قرابة شهر، خططا لتحضير متفجرات وعبوات ناسفة لاستهداف القوات الإسرائيلية".

ووفق ما ذكر موقع "واينت" العبري، فإن التحقيق يكشف أن الاثنين استهلكا الكثير من محتوى "داعش" على الإنترنت وTelegram، بما في ذلك محتوى الرعب ومقاطع الفيديو لعمليات القتل من مناطق قتال التنظيم". 

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورا لقواتها قالت إنها خلال العملية المذكورة.

الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT
الأمن الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين واعتقال فلسطينيين من القدس الشرقية بزعم انتمائهما لداعش
RT

وبحسب ما أورد "واينت" فقد تم تقديم محضر للنيابة العامة ضد الفلسطينيين المعتقلين، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما.

المصدر: RT+ YNET

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