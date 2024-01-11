مراسلنا: مقتل 7 فلسطينيين باستهداف منزلهم بخان يونس ومعارك ضارية جنوب شرقي المدينة

أفاد مراسلنا الخميس، بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، في وقت دارت اشتباكات ضارية جنوب شرقي خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

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ولفت المراسل إلى أن مدفعية القوات الإسرائيلية قصفت بشكل متواصل وعنيف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى "وصول 7 شهداء و25 إصابة بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى ناصر الطبي، جراء قصف استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة "أبو ناموس" في المعسكر غرب خانيونس".

شهاب

شهاب

وأفاد مراسلنا أيضا، بمقتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف أرضا تأوي نازحين في منطقة "عريبة" شمال غربي رفح.

وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج.

وفي الشمال، تساقطت أمطار غزيرة، وأظهرت مقاطع فيديو عددا من النازحين يلجأون إلى خيم بلاستيكية لحماية أنفسهم من الأمطار.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية