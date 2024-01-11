الأمم المتحدة: إسرائيل تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك يزهق أرواحا

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسف المنظمة من عقبات تل أبيب أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن كل تأخير يكلف أرواحا.

وقال دوجاريك "أخبرنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن في الفترة ما بين 1 و10 يناير، لم يكن ممكنا إيصال سوى ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة".

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وأكد أن الشحنات تشمل "بعثات عدة لإدخال معدات طبية إلى مدينة غزة ووقود إلى مرافق للمياه والصرف الصحي في مدينة غزة والشمال. وقد رفضتها السلطات الإسرائيلية".

وأسف دوجاريك لأن "قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات، ونقص تنسيق السلطات الإسرائيلية من أجل وصول آمن".

وأضاف أن "حالات الرفض هذه والقيود على دخول (المساعدات) تشل قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بشكل هادف وثابت وعلى النطاق اللازم"، مشيرا إلى "تدهور كبير" في معدل الموافقات على طلبات دخول المساعدات مقارنة بديسمبر.

وشدد على أن "كل يوم لا نستطيع فيه تقديم المساعدات يؤدي إلى خسارة أرواح وإلى معاناة آلاف من الأشخاص ما زالوا في شمال غزة".

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حركة "حماس" بعد هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي تسبب بمقتل 1140 شخصا.

وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23469 قتيلا وإصابة 59604 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".

المصدر: ا ف ب