مقتل عنصرين في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي جنوب لبنان (فيديو)

قتل اليوم الخميس، عنصران في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الإسلامية في بيان، "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين".

وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني الشهيدين علي محمود الشيخ علي، والشهيد ساجد رمزي قاسم الذين ارتقيا جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز للدفاع المدني في بلدة حانين، كما تم تدمير سيارة إسعاف".

آثار الغارة الجوية التي استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية في حانين، وأدت إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخرين، فضلاً عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف. pic.twitter.com/d41hkY5o0s — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) January 11, 2024

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"