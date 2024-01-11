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مقتل عنصرين في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي جنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل عنصرين في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي جنوب لبنان (فيديو)
AFP
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قتل اليوم الخميس، عنصران في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الإسلامية في بيان، "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين".

وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني الشهيدين علي محمود الشيخ علي، والشهيد ساجد رمزي قاسم الذين ارتقيا جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز للدفاع المدني في بلدة حانين، كما تم تدمير سيارة إسعاف".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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