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أنقرة ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي وتحدد السبب الحقيقي للكارثة في غزة

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أنقرة ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي وتحدد السبب الحقيقي للكارثة في غزة
AP
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ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعدم وجود أي أساس لإدعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقال كيتشيلي في بيان: "السبب الحقيقي للكارثة في غزة، هو الاحتلال الإسرائيلي، والعقلية الإسرائيلية التوسعية، وأفعالها التي تتجاهل تماماً حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية".

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وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأخبار التي تفيد بأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ربما وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، ونحن نتابع عن كثب القضية الجارية في محكمة العدل الدولية، والتي تتناول الادعاءات القائلة بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".

وتابع: "الجهود التي يبذلها أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لصرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبونها لن تسفر عن نتائج".

وأعرب كاتس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن أمله بأن ترفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد حكومته بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضاف: "لا يوجد أي أساس لادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. على العكس تماما. ولم يتم تقديم أي دليل على ذلك، بل دليل فقط على حرب دفاعية أخلاقية لا مثيل لها" وفق تعبيره.

المصدر: RT+الأناضول

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