"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بسوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.

ويمثل هذا الاستهداف أول هجوم تتعرض له القوات الأمريكية بعد الضرابت التي شنتها بالمشاركة مع بريطانيا على الحوثيين في اليمن فجر اليوم الجمعة، والتي أدت إلى مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة الحوثية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

المصدر: RT