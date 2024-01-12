بينهم أطفال.. مقتل أكثر من 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق رفح

قتل 10 فلسطينيين على الأقل (بينهم أطفال) وأصيب آخرون مساء الجمعة في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على منزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي أيضا غارات على شارع صلاح الدين وقرب مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى قصف استهدف بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة، وحي الزيتون في مدينة غزة

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كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة.

وذكرت وكالة "وفا" أن عددا من الجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد أيضا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثمانين اثنين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + "وفا"