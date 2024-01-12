وكالة فلسطينية تنفي شائعات حول اقتراب الجيش الإسرائيلي من مستشفى "شهداء الأقصى" في غزة

نفت وكالة "الرأي" الفلسطينية شائعات حول اقتراب الجيش الإسرائيلي من مستشفى "شهداء الأقصى".

وقالت الوكالة "تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول اقتراب الاحتلال من مستشفى شهداء الأقصى، وهذا غير صحيح".

وأكدت أن "ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة وينشرها الأغبياء والمغفلون".

وحذرت وسائل الإعلام من التعاطي مع مثل هذه الشائعات التي تضر بالمجتمع الفلسطيني.

وفي وقت سابق حذر مدير مستشفى "شهداء الأقصى" إياد أبو زاهر، من توقف الخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاد الوقود.

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وقال أبو زاهر: "نحذر من توقف الخدمة الصحية والطبية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود، منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر الخميس 11 يناير 2024".

وأضاف: "لم تصل كمية الوقود للمستشفى حتى الآن الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 5:20 مساء، وباقي نصف ساعة فقط وينفد الوقود تماما من المستشفى".

وأشار أبو زاهر إلى أنه "هناك أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما، نطالب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة".

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبالتوازي مع ذلك ينذر الهجوم الأمريكي البريطاني الذي شرعت به الدولتان على الحوثيين في اليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

المصدر: RT