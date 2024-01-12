موسكو تدعو مجلس الأمن الدولي للعودة إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن على مجلس الأمن الدولي أن يعود بأسرع ما يمكن إلى بحث المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "بدون وقف فوري لإطلاق النار في غزة قد يغرق الشرق الأوسط في حرب واسعة النطاق مع عواقب خطيرة ذات طابع عالمي".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي يجب أن يعود في أقرب وقت ممكن إلى بحث هذه المسألة".

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يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 15 نوفمبر قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة لتبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي