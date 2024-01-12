الطيبي يرد على وزير إسرائيلي متطرف طالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة وتهجير أهلها

رد العضو العربي رئيس "الحركة العربية للتغيير" في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، على تصريحات وزير التراث المتطرف عميحاي إلياهو الذي طالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة وتهجير أهلها.

وقال الطيبي للوزير المتطرف إلياهو الذي طالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة وتهجير أهلها: "أنت حقير، وأصغر طفل بغزة أكبر منك والتاريخ سيحاكم أشكالك".

وأضاف الطيبي: "يجب وضعك في السجن وليس فقط انتظار قرار محكمة العدل الدولية، فتصريحك بحد ذاته جريمة حرب".

وتابع قائلا: "مطالبتك الحقيرة بتهجير أهالي قطاع غزة لحل مشكلة الإسكان سيحاكمك عليها التاريخ، أنت وأشكالك، وستدخل إلى مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها".

وكان إلياهو قد قال إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

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وصرح بأن على "الجيش الإسرائيلي أن يوجه ضربة قوية لحماس"، معربا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

كما أفاد وزير التراث الإسرائيلي بأن على إسرائيل "إيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد".

وأوضح قائلا: "نحن بحاجة إلى العثور على ما يؤلمهم، ما الذي يطغى عليهم، ويكسر معنوياتهم، أعتقد من الممكن كسر معنوياتهم، لقد فعلنا ذلك مع النازيين في ألمانيا، وقد فعلوا ذلك في اليابان أيضا".

وشدد إلياهو على ضرورة إيجاد الحكومة الإسرائيلية لطريقة تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى ضمن إجراءات إسرائيل الانتقامية لأحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT