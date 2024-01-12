بوغدانوف يبحث مع سفير الإمارات التصعيد الحاد في منطقة البحر الأحمر

بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع سفير الإمارات لدى موسكو محمد أحمد الجابر التصعيد الحاد للوضع في منطقة البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتفاقم الحاد للوضع في منطقة البحر الأحمر".

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هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT