الخارجية الألمانية: الضربات على اليمن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن دعمها للضربات العسكرية الأمريكية البريطانية على أهداف في اليمن. وأكدت أن هذه التحركات الغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، نُفذت ردا على هجمات الحوثيين المستمرة غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار على الشحن التجاري.

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وزعمت برلين أن ذلك تم "وفقا للحق الدستوري في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأصدرت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا ذكرت فيه أن الضربات التي نفذتها القوات البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن تم تنفيذها بشكل قانوني ووفقا للقانون الدولي.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

المصدر: RT