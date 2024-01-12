الادعاء الدنماركي: التحقيق كشف عن صلة حركة "حماس" بشبهة هجوم إرهابي

قال ممثل الدعاء الدنماركي أنديرس لارسن إن تحقيقا أدى لاعتقال 3 من المشتبه بهم في الدنمارك الشهر الماضي بنية التخطيط لشن "عمل إرهابي" على صلة بحركة حماس الفلسطينية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية كانت القضية مغلفة بالسرية ولم ينشر سوى القليل من التفاصيل حولها حتى الآن.

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وذكر ممثل الادعاء لارسن أنه ووفقا للشرطة "التحقيق قدم معلومات تشير إلى أن القضية لها صلات بحماس".

وأضاف لارسن أنه "لم يعد ضروريا إبقاء المعلومات سرا"، لكنه لم يسهب في مزيد من التفاصيل.

هذا، وأعلنت الشرطة الدنماركية يوم الجمعة إيقاف 7 أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر، وهم على ارتباط بحركة "حماس"، دون الإدلاء بمعلومات إضافية.

ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل إضافية علما أن الجلسات مغلقة.

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وقال وزير العدل بيتر هاملغارد "إن التهديد الإرهابي على الدنمارك خطير للأسف، ولكن لحسن الحظ لدينا أجهزة شرطة وأجهزة استخبارات متخصصة ومتيقظة تفعل كل ما في وسعها يوميا لضمان أمننا".

وفي 14 ديسمبر أعلنت الدنمارك توقيف ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق حول مشروع هجوم إرهابي، وعقب هذا الإعلان قالت إسرائيل إن المشتبه بهم الذين أوقفتهم الدنمارك يتصرفون باسم "حماس"، ولم تؤكد حينها السلطات الدنماركية هذا الاتهام.

جدير بالذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي رفع في ديسمبر 2023 مستوى التأهب لمواجهة التهديد الإرهابي في البلاد لثاني أعلى درجة، مشيرا إلى أن احتمال وقوع هجوم الآن "كبير".

ويعد الإعلان أول مرة يصل فيها مستوى التهديد لتلك الدرجة منذ نهاية 2019.

المصدر: وكالات