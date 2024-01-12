"المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني تنشر ملخص عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي

نشرت "المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني يوم الجمعة ملخصا لعملياتها ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

- القطاع الشرقي

- الساعة 15:50 استهداف موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.

- الساعة 15:50 استهداف تجمّع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي

- الساعة 11:15 استهداف ‏تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- الساعة 14:30 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

- الساعة 15:50 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT