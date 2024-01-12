إصابة لبناني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب البلاد

أصيب مواطن لبناني بطلق ناري أطلق من بندقية جندي إسرائيلي قبالة مستعمرة المطلة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المواطن ياسر مراد أصيب بطلق ناري من بندقية جنود الجيش الإسرائيلي في قدمه، قبالة مستعمرة المطلة.

وقد نقل الصليب الأحمر اللبناني الذي توجه إلى المكان بمواكبة من عناصر الجيش اللبناني و"اليونيفيل" الجريح إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

هذا وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات الجبين وطيرحرفا ويارين، وميس الجبل وحولا وتلة الحمامص، بالإضافة إلى أطراف بلدة الخيام.

المصدر: RT