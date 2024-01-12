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ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي

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ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي
Gettyimages.ru
رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي
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قال رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي، إنه "تم إبلاغ جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، ولا نقبل بأن يتعرض أخوتنا للإبادة ونحن نبحث عن اتفاق خاص".

وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، لفت ميقاتي إلى أن "الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا الى الموفد الأمريكي أموس هوكستين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701".

وأكد أنه "إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".

وأعلن "أننا أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان"، مشددا على "أننا لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

المصدر: RT

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